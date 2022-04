Nucleare: Sogin, confermati obiettivi piano 2020-2025

ROMA, 21 APR - Sogin, la società di Stato che si occupa dello smantellamento delle centrali nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei dei rifiuti radioattivi, "è impegnata nell'accelerazione delle attività che consentirà entro quest'anno di superare la soglia del 45% nelle attività di decommissioning nucleare". Lo rileva la società all'indomani della risposta del Governo, durante il question time alla Camera, riferendosi a quanto detto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, a proposito del Piano industriale 2020-2025 varato dall'attuale Governance aziendale. In particolare, Sogin in una nota conferma "l'obiettivo di realizzare nell'arco di piano un volume di attività per oltre 900 milioni di euro. Il picco è nel biennio 2022-2023 con l'avvio, fra l'altro, degli smantellamenti dei reattori delle centrali di Garigliano e Trino, che rappresentano i lavori più complessi dal punto di vista ingegneristico e operativo nella dismissione di un impianto nucleare. Non a caso, pochi giorni fa è stata lanciata la gara per l'affidamento dei lavori di smantellamento del 'nocciolo' del reattore della centrale del Garigliano, ossia di tutti i componenti metallici attivati, denominati internals, presenti nel vessel che è la struttura nella quale durante l'esercizio avveniva la reazione nucleare". Nel ricordare che "oltre il 90% dei materiali oggetto del decommissioning sono stati e saranno destinati a essere recuperati", Sogin aggiunge che "gli obiettivi strategici del Piano industriale 2020-2025 investono anche un cambio di modello organizzativo che consente il netto miglioramento delle performance nel core business e favorisce la generazione di valore per il sistema Paese, anche grazie a soluzioni innovative e sostenibili di gestione dei rifiuti radioattivi improntati ai principi dell'economia circolare. Naturalmente resta molto lavoro da fare, ma Sogin è finalmente in grado di raggiungere i traguardi che si è data nel medio e lungo periodo a beneficio della sicurezza, dell'ambiente e dell'economia del nostro Paese", conclude la nota.

