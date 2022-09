Oggi la decisione sui tassi, Bce pronta al rialzo 'jumbo'

ROMA, 08 SET - La Banca centrale europea si appresta a compiere una delle scelte più difficili di sempre, ancor più di quella del 21 luglio, quando alzò i tassi d'interesse per la prima volta da undici anni, mettendo fine all'era dei tassi negativi. Due mesi fa, il rialzo da 50 punti, più alto delle attese, servì anche a convincere i falchi a dare vita allo scudo anti-spread, varato all'unanimità. Ora, falchi e colombe sono lontani e senza merci di scambio. I primi più determinati, anche in pubblico, tanto da far scommettere a mercati ed analisti che il rialzo sarà 'jumbo', cioè da 75 punti. Ma i secondi sono pronti a dare battaglia durante la riunione del board di oggi, che dovrà necessariamente trovare un compromesso per non indebolire la decisione finale. La Bce partirà dai dati. Sull'inflazione, il vero nemico da battere, le notizie saranno pessime: ad agosto ha toccato il nuovo record di 9,1%, nei Paesi baltici viaggia sopra il 20% da mesi, ha superato la doppia cifra in Olanda, Spagna e altri, e la Germania ci arriverà a dicembre. La previsione fatta a luglio dallo staff per il 2022 (6,8%) verrà quindi pesantemente rivista, rafforzando le convinzioni di chi crede necessaria una stretta pesante, da almeno 75 punti oggi e almeno 50 a ottobre.

