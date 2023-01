Ogni anno 20.000 giovani siciliani vanno via: come fermare l'esodo forzato

Ogni anno 20mila giovani siciliani lasciano la propria terra per studiare o lavorare al Nord Italia e all'estero in un esodo che non conosce cambi di passo né inversioni di tendenza. Una deriva fatta di implosioni del tessuto produttivo e di scarsa capacità nel trovare adeguate alternanative che siano sostenibili nel mercato del lavoro profondamente in Una marcia del gambero che merita un preciso approfondimento. Non a caso l’argomento e le possibili soluzioni all'esodo sono finiti, tra tante altre emergenze regionali, al centro delle riflessioni della Cgil siciliana che oggi celebra il suo congresso regionale con 293 delegati riuniti all’hotel Saracen di Isola delle Femmine (Palermo).

Un’organizzazione che, con i suoi oltre 350 mila iscritti, arriva a questo appuntamento dopo avere svolto 1.633 assemblee di base, nei luoghi di lavoro e sul territorio, i congressi delle categorie e delle 10 Camere del lavoro territoriali. Dal 15 al 18 marzo ci sarà , infine, il congresso della Cgil nazionale, a Rimini. Alle 10.30 di oggi è in programma la relazione del segretario generale, Alfio Mannino. Seguiranno gli interventi delle istituzioni e degli ospiti. Nel pomeriggio , alle 16, è previsto l’intervento di Rosy Bindi, che sarà intervistata in videoconferenza dal caporedattore Rai Rino Cascio. In serata gli adempimenti congressuali con l’elezione del segretario generale. Nei locali del congresso sono esposti i pannelli della mostra “Le madri della Repubblica”, inaugurata ieri, che raffigurano le 21 donne che nel 1946 hanno partecipato all’Assemblea costituente.

