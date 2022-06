ROMA, 30 GIU - Il prezzo spot dell'oro è in calo questa mattina a 1.816 dollari l'oncia. Giugno si appresta a chiudere come terzo mese in negativo per il metallo prezioso, penalizzato dall'aumento dei tassi americani e dalle prospettive di un'ulteriore stretta nei mesi a venire.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA