Ov, accordo con l'Azienda Santiva di Pollina: produrrò cotone bio in Sicilia

Ovs ha sottoscritto una partnership con l’Azienda Santiva di Pollina, in provincia di Palermo, per la produzione di un nuovo filato di cotone interamente italiano, con il materiale che sarà utilizzato a partire dalla primavera/estate 2023 per la produzione di circa 30.000 capi.

Santiva utilizza tecniche dell’agricoltura organica, evitando il ricorso a fertilizzanti e pesticidi chimici e attingendo esclusivamente a piccoli bacini per l’irrigazione delle piante nei mesi più caldi, diminuendo così il consumo d’acqua e rispettano la biodiversità. Il cotone viene attualmente prodotto principalmente in India, Cina e Stati Uniti, e rappresenta circa il 70% del totale dei materiali che compongono i capi di Ovs.

«Questa iniziativa rappresenta per noi un modo per sostenere il made in Italy e riportare in Italia la produzione di una materia prima tanto importante nel settore dell’abbigliamento, garantendo la tracciabilità dell’intera catena di fornitura. Se la sperimentazione andrà a buon fine, non escludiamo di aumentare significativamente i volumi» ha dichiarato Simone Colombo, head of corporate sustainability di Ovs.



