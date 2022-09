P.a in campo, incentivi a dipendenti che risparmiano energia

ANSA Lavoro - ROMA, 07 SET - Rinnovo di impianti e apparecchiature; semplificazioni e incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici nel patrimonio pubblico; incentivazione delle comunità energetiche; incentivi e premialità per i dipendenti pubblici. Sono alcune delle 10 azioni che il Dipartimento della Funzione pubblica ha condiviso con il Mite per promuovere l'efficientamento energetico nel settore pubblico. In particolare "l'attuazione di programmi di risparmio energetico e di misure per l'uso intelligente e razionale dell'energia nelle amministrazioni pubbliche può essere rafforzata prevedendo specifici incentivi e premialità per i lavoratori".

