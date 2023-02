P.a: Zangrillo, prevediamo 700mila in smart working nel 2023

ROMA, 14 FEB - "Rifiuto categoricamente la distinzione sullo smart working che andrebbe bene per le altre organizzazioni e non per la pubblica amministrazione. Non vedo perché uno strumento che funziona nelle altre organizzazioni non debba funzionare nella Pa". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo nel corso del convegno "Dialoghi sul digitale" sottolineando che quest'anno i lavoratori dell'amministrazione in smart sono stati 560mila e che la previsione per il 2023 è che siano quasi 700mila. "E' un impegno - ha detto - che ci siamo presi. La P.A non è diversa dalle altre organizzazioni. Dobbiamo usare gli strumenti in modo corretto. Nella modalità normale di lavoro c'è una forte connotazione di controllo. Nello smart working c'è un rapporto di fiducia che si consolida e la necessità di impostare l'attività lavorativa per obiettivi".

