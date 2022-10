P.A: Zangrillo, salvare tutto il lavoro di Brunetta

ANSA Lavoro - ROMA, 24 OTT - "C'è da salvare tutto quello che ha fatto Brunetta": lo dice il neo ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in una intervista a Radio 24 sottolineando che l'ex ministro ha fatto una "profonda riforma della pubblica amministrazione" in direzione della "modernizzazione, digitalizzazione e semplificazione". Zangrillo si è detto convinto che lo smart working possa funzionare nella pubblica amministrazione come nelle altre amministrazioni. "Bisogna passare - ha detto - dalla logica del controllo a quella della verifica del risultato. Con la pandemia il numero dei lavoratori italiani che sono andati in smart working - dice- sono passati da 500mila a 5 milioni. Questo significa che questo strumento può funzionare. Pensare che si possa rinunciare a questo strumento significherebbe confermare che la pubblica amministrazione è diversa dalle altre organizzazioni perché quello che si può fare dalle altri parti non si può fare nella P.A".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA