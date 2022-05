PagoPA: Virgone confermato Amministratore Unico per 2022-24

ROMA, 30 MAG - Giuseppe Virgone è stato confermato Amministratore Unico della società PagoPA per il prossimo triennio, 2022-24. A deciderlo è stata l'assemblea ordinaria degli azionisti della società che è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assemblea - è scritto in una nota della società - ha approvato oggi il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e ha provveduto a nominare l'Organo Amministrativo e il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Virgone, che già era alla guida della società, avvia così un secondo mandato nel segno della continuità con la strategia di digitalizzazione del settore pubblico che ha visto nascere PagoPA S.p.A. nel luglio 2019. La deliberazione dell'Assemblea, come previsto, è avvenuta - rende noto la società - a valle del concerto tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale: "Nel congratularsi per il rinnovo della nomina - conclude il comunicato - l'Assemblea ha tenuto a sottolineare il proficuo lavoro svolto sin qui dalla Società in linea con gli obiettivi di un Piano industriale ambizioso e i risultati raggiunti dalle piattaforme digitali gestite".

