Palermo e Catania sul podio delle città italiane più ricercate dagli investitori di lusso nel 2021

Palermo e Catania rispettivamente al secondo e terzo posto come città più ricercate in Italia da parte degli acquirenti di immobili di lusso. E’ questo lo sbalorditivo dato che emerge dal rapporto sul mercato immobiliare di lusso relativo al primo semestre del 2021, elaborato da www.luxforsale.it portale specializzato nella promozione di immobili di pregio.

Dallo studio emerge, infatti, come dopo Roma che rimane saldamente al primo posto, si affaccino prepotentemente nelle prime 3 posizioni proprio Palermo e Catania, che scalzano dal podio Milano e Venezia. Quelle delle città siciliane è una scalata cominciata già nello scorso anno, dove soprattutto Palermo ha iniziato ad essere presa da assalto da parte di potenziali acquirenti di immobili di lusso.

La pandemia ha stravolto la vita e l’economia mondiale e di conseguenza anche le preferenze di acquisto da parte di milionari, soprattutto esteri, alla ricerca di uno stile di vita rilassato. Proprio in quest’ottica si può vedere lo straordinario risultato delle città siciliane.

“L’Italia intera rappresenta da sempre infatti una delle mete più ambite al mondo per le sue bellezze” ha detto Claudio Citzia Ceo di Luxforsale “ma il concatenarsi di altri fattori ha accelerato questo processo, che coinvolge tutta la nazione ed in particolar modo la Sicilia”. In primis la sicurezza da un punto di vista sanitario rispetto ad altre zone del mondo come Sud America, Sud Est asiatico, Mar Rosso e Isole indiane, ma anche la voglia di potersi godere la vita dopo due anni di semi reclusione. La Sicilia spicca nel contesto italiano, in quanto in grado di offrire cultura, mare e ritmi meno frenetici rispetto a città come ad esempio Milano e senza dubbio il rilancio di aeroporti e porti ad uso turistico sono molto graditi ai potenziali compratori. Ma chi sono questi compratori, da dove arrivano e quanto sono disposti a spendere? Secondo il rapporto elaborato da Luxforsale molti potenziali acquirenti derivano dal nord Italia, ma almeno il 35% sono stranieri: Stati Uniti e nazioni Nord Europee (Olanda, Germania, Svizzera e penisola Scandinava). Il budget di spesa supera il milione e mezzo ed in alcuni casi raggiunge i 3 milioni, “ma per assurdo quello che manca” dichiarano dall’ Head Quarter di www.luxforsale.it è l’offerta “infatti gli operatori immobiliari siciliane sono ancora abituati a lavorare sul territorio e sfruttano poco gli strumenti web in grado di creare nuove opportunità di business”. A dare queste indicazioni sono proprio gli acquirenti che lamentano la mancanza di offerta.

