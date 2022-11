Panetta, recessione probabile tra fine 2022 e inizi 2023

ROMA, 16 NOV - Una serie di analisi "ci dicono che una recessione dell'area euro è probabile fra l'ultimo trimestre di quest'anno e il primo dell'anno prossimo". Lo ha detto il membro del board della Bce Fabio Panetta intervenendo alla riunione dell'Esecutivo dell'Abi. "La transizione verde non determinerà necessariamente un aumento dell'inflazione" ha inoltre aggiunto Panetta precisando che "stimolando la produzione di energie rinnovabili a basso costo, esse possono contenere le pressioni inflazionistiche". Secondo Panetta "la forte spinta fornita dall'energia all'attuale aumento dell'inflazione non è determinata dalla transizione ecologica". E "per combattere il cambiamento climatico, le autorità devono attuare misure tempestive, decise, ambiziose, con il necessario sostegno dei cittadini".

