Patto: Berlino,responsabili per giovani di conti sostenibili

BRUXELLES, 14 FEB - "E' nostra responsabilità per le giovani generazioni avere di nuovo finanze pubbliche sostenibile". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner arrivando al consiglio Ecofin a Bruxelles dove si parlerà della riforma del Patto di Stabilità Ue. "Per la Germania è essenziale tornare al più presto a finanze pubbliche sane e sostenibili", ha detto. "Siamo aperti a una maggiore flessibilità in una prospettiva di medio termine ma abbiamo bisogno di un percorso affidabile di riduzione dei disavanzi all'interno dell'Unione europea".

