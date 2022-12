Patuelli,costi pagamenti sempre in calo negli ultimi anni

ROMA, 05 DIC - "Le autorità di vigilanza dicono che i costi dei pagamenti elettronici sono calati di continuo in Italia". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli intervistato a Tg24 Economia di Sky. Patuelli sulla vicenda dei pagamenti Pos, e ha sottolineato come "non c'è un prezzo ma tanti" perchè i servizi di pagamento "sono erogati da soggetti bancari e talvolta non bancari" e i livelli di commissioni "sono tutti diversi fra loro". Gli esercenti, ha suggerito Patuelli "distinguano quelle che costano di più e di meno non facendo di tutta l'erba un fascio".

