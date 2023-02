Pe, da strategia Ue per bicicletta 1 milione posti di lavoro

BRUXELLES, 15 FEB - "La strategia Ue per l'uso della bicicletta include anche e per la prima volta una strategia industriale, creeremo oltre un milione di posti di lavoro connessi alla produzione ed alla manutenzione di biciclette made in europe". Così Karima Delli, eurodeputata francese dei verdi e relatrice della strategia Ue per la bicicletta durante una conferenza stampa all'Eurocamera. "Renderemo la bicicletta un vero mezzo di trasporto e non solo un attività per il tempo libero. Pedalare sarà accessibile a tutti grazie a nuove infrastrutture, piste ciclabili, parcheggi che aumenteranno il numero di viaggi fatti in bici in Europa", ha aggiunto Delli presentando la direttiva che verrà sottoposta domani al voto dell'aula a Strasburgo.

