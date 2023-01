Pensioni: Covip,nel 2022 crollo rendimenti fondi oltre 10%

ROMA, 30 GEN - Nel 2022 i rendimenti dei fondi di previdenza integrativa a causa del calo dei mercati azionari e del rialzo dei tassi di interesse sono stati fortemente negativi mentre il Tfr si è rivalutato dell'8,3%. Lo rileva la Covip. I rendimenti netti sono stati pari al -9,8% per i fondi negoziali, al -10,7% per i fondi aperti e del -11,5% per i PIP (Piani pensionistici individuali) di ramo III. Valutando i rendimenti dal 2013 al 2022 il rendimento medio annuo composto, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, è stato del 2,2% per i fondi negoziali, del 2,5% per i fondi aperti a fronte di una rivalutazione del Tfr del 2,4%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA