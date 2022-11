Pensioni: dal ritocco di quota 102 a quota 103, le ipotesi sul tavolo del nuovo governo

Da quanto emerso di recente, il nuovo governo si è messo all'opera sulle nuove misure a sostegno dei lavoratori italiani da introdurre nella nuova manovra. Come riporta Il Sole 24 Ore, si sta ragionando su un pacchetto di misure del valore di 1,5-2 miliardi. Sul fronte pensioni, sarebbero prolungate Opzione donna e Ape sociale. E ci sarà il nuovo intervento che sostituirà Quota 102, ma non viene scartata nemmeno l’idea di una sua proroga per un altro anno.

Sulla questione, visibile il disaccordo di sindacati e Lega, il partito più battagliero sul tema pensioni; esso punta a destinare al pacchetto altri fondi, magari reperiti dal ridimensionamento previsto sul Reddito di cittadinanza. Ancora quest'ultimo sostiene invece l'eventualità di una decontribuzione totale, che rendendo gli stipendi più alti invoglierebbe gli operatori del settore pubblico a non anticipare l’uscita. L’agevolazione scatterebbe solo dai 63 anni in su. E si ragiona su come renderla selettiva, per non gravare troppo sui conti pubblici.

Favoriti beneficiari del provvedimento sarebbero gli operatori sanitari, così invogliati a lasciare il posto di lavoro il più tardi possibile.

In programma un confronto tra il ministro del Lavoro Calderone e le parti sociali. Per superare Quota 102 la Lega punta a inserire il vincolo dei 41 anni di contribuzione (con 61 anni d'età) che sarebbe il primo passo verso una Quota 41 “secca”. Il costo di questo intervento sarebbe di poco meno di un miliardo di euro; opzione ulteriore è il ricorso a Quota 103 (41 anni di versamenti e 62 anni d’età). Entrambe queste soglie sono state indicate dai sindacati seppure in alternativa tra loro. Fresca di giornata si presenta anche una variante che prevederebbe il pensionamento anticipato con 63 anni e 40 anni di versamenti. E resterebbe in campo anche l’ipotesi di Quota 102 o 103 con un mix flessibile partendo da una soglia minima anagrafica predefinita.

