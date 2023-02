Pensioni:sindacati,ipotesi 4 mesi anticipo donne per figlio

ROMA, 13 FEB - Al netto di Opzione donna, per la riforma complessiva delle pensioni il governo valuta l'ipotesi di estendere i quattro mesi di anticipo per ogni figlio (già previsti dalla riforma Dini solo per chi è nel contributivo pieno) a tutte le forme pensionistiche per le donne. Lo riferiscono i sindacati al termine dell'incontro al ministero del Lavoro. Quattro mesi di anticipo equivarrebbero a 700 milioni di spesa in più, aggiungono spiegando che sono in corso valutazioni tra tecnici del Lavoro e Mef.

