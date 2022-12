Per la Germania record di bond, 539 miliardi nel 2023

MILANO, 14 DIC - La Germania emetterà il prossimo anno 539 miliardi di euro di titoli di Stato, secondo il piano di emissioni pubblicato dall'Agenzia delle finanze del governo tedesco. Si tratta di un ammontare record, superiore sia ai 449 miliardi emessi quest'anno che ai 483 miliardi del 2021, l'anno della pandemia di Covid. Le nuove emissioni, ben superiori ai 325 miliardi di bond che verranno a scadenza, contribuiranno a finanziare le misure di contrasto del caro-energia per famiglie e imprese, per le quali la Germania ha stanziato 200 miliardi di euro, e affolleranno un mercato dei bond che non potrà più contare sul pieno sostegno della Bce.

