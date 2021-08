Cancelleri: «Per la prima volta da e per Catania e Palermo sconto del 30% sul prezzo del biglietto»

Il sottosegretario al ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri ha reso noto che «Da oggi SiciliaVola.it è on line. A tutte le persone che dall’idea delle tariffe sociali, hanno fatto in modo di concretizzare una misura per contrastare il problema del caro voli in Sicilia, dico grazie. Il ministero delle infrastrutture, le direzioni competenti, pagoPa, Sogei, ENAC, le compagnie aeree, lavoro di squadra e grande collaborazione».

Pubblicità

«Per la prima volta in Europa gli studenti e i lavoratori fuori sede, i disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni viaggerà da e per Catania e Palermo con uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto. Sono felice del traguardo raggiunto e non mi fermerò finché tutte le possibili soluzioni possano essere trovate anche per gli altri aeroporti siciliani», sottolinea Cancelleri.

«Ricordiamo - conclude - che per questa misura sono stati stanziati 75 milioni di euro, che si aggiungono ai 50 già messi a disposizione dei residenti siciliani per la continuità territoriale di Trapani e Comiso, e voglio evidenziare con orgoglio che, in un Paese dove siamo abituati ad essere spesso considerati gli ultimi, per la prima volta in Europa si attua una misura di questa portata e che la Sicilia è la prima Regione in Europa a far partire questo tipo di misura».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA