MILANO, 10 FEB - Accelera il greggio (Wti +2,57% a 80,06 dollari al barile) dopo la conferma del vicepremier russo Alexander Novak di ridurre la produzione di 500mila barili al giorno, come annunciato lo scorso dicembre per rispondere all'embargo e al tetto decisi in occidente e scattati lo scorso 4 febbraio. In crescita anche il Brent del Mare del Nord, che passa di mano a 86,4 dollari al barile (+2,31%).

