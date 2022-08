ROMA, 25 AGO - Avvio di giornata in aumento per il petrolio: il Brent torna oltre i 100 dollari al barile trattato a quota 101,81 (+0,58%) mentre il Wti è a 95,32 dollari in rialzo dello 0,45%.

