NEW YORK, 16 AGO - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,22% a 86,53 dollari al barile. Il calo è legato alla prospettive di un aumento delle esportazioni di greggio dall'Iran mentre le prospettive di crescita mondiali peggiorano.

