NEW YORK, 06 APR - Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni scendono sotto i 100 dollari, ai minimi delle ultime tre settimane. Il greggio cala del 2,9% a 98,96 dollari al barile con l'aumento delle scorte petrolifere americane.

