ROMA, 10 GIU - Quotazioni del petrolio in lieve calo in avvio di giornata: il Wti è trattato a 121,03 dollari al barile in calo dello 0,40%, il Brent passa di mano a 122,48 dollari con un ribasso dello 0,48%.

