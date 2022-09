ROMA, 05 SET - Prezzo del petrolio in netto aumento in avvio di settimana in attesa della riunione dell'Opec + che potrebbe decidere per un taglio della produzione e dopo la presa di posizione del G7 su un price cap al petrolio russo. Il greggio Wti passa di mano a 88,53 dollari al barile con un aumento dell'1,91%; il Brent sale del 2,13% a 95 dollari al barile.

