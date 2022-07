ROMA, 12 LUG - Avvio di giornata in netto calo per le quotazioni del petrolio sula scia dei timori di una ripresa della pandemia in Cina. Il greggio Wti cede l'1,94% e passa di mano a 102,03 dollari al barile; il Brent è in calo dell'1,75% a 105,25 dollari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA