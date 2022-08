ROMA, 03 AGO - Le quotazioni del petrolio sono poco mosse questa mattina in attesa del vertice dei Paesi Opec+, dal quale non sono attese grandi novità sui livelli di produzione. Il Wti americano con consegna a settembre segna una variazione minima di -0,04% a 94,38 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord con consegna ad ottobre è a 100,49 dollari, in questo caso in leggerissimo calo dello 0,05%.

