ROMA, 02 MAG - Sono in calo in avvio di settimana i prezzi del petrolio. I mercati stanno valutando l'impatto del lockdown in alcune città cinesi e delle prossime mosse europee sull'approvvigionamento dalla Russia. Il Brent, quotato a Londra, scende dell'1,1% a 105,99 dollari al barile, mentre il Wti americano arretra dell'1,2% a 103,65 dollari.

