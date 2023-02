ROMA, 20 FEB - Prezzi in rialzo per il petrolio. Il Wti americano con consegna a marzo registra un aumento dello 0,83% portandosi a 76,97 dollari al barile. Il Brent del Mare del Nord, con consegna in questo caso ad aprile, è invece a 83,58 dollari con una variazione positiva dello 0,7%.

