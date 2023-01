Petrolio: prezzo in calo a 76 dollari, -0,81%

ROMA, 04 GEN - Prezzo del petrolio ancora in calo sui mercati dove il Wti del Texas segna un ribasso dello 0,81% a 76,31 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord cede lo 0,67% a 81,55. Le quotazioni del greggio sono influenzate negativamente dal dilagare del Covid in Cina e dalle mosse 'falco' della Federal reserve Usa che stanno rallentando l'economia del paese verso una possibile recessione 'morbida'. Stasera inoltre saranno diffusi i verbali dell'ultima riunione della banca centrale che forniranno una ulteriore indicazione per gli investitori.

