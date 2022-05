ROMA, 04 MAG - Prezzi in rialzo questa mattina per il petrolio. Il Wti americano con consegna a giugno guadagna l'1,15% a 103,59 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord, con consegna in questo caso a luglio, sfiora 106 dollari a 105,98 in rialzo dello 0,96%.

