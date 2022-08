ROMA, 05 AGO - Avvio in lieve rialzo per il petrolio dopo aver toccato ieri sera nuovi minimi a New York. Il Wti è trattato a 89,10 dollari al barile (+0,63%), il Brent è a 94,55 dollari (+0,46%).

