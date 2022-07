ROMA, 06 LUG - Avvio in lieve rialzo per il petrolio Wti che resta però sotto i 100 dollari al barile a 99,82 in aumento dello 0,32%. In rialzo anche il brent trattato a 103,64 dollari (+0,85%). Le quotazioni dell'oro nero erano in calo ieri sui timori di una prossima recessione.

