Piaggio: nel 2022 ricavi in crescita del 25% a 2 miliardi

MILANO, 26 GEN - Piaggio registra, secondo i dati preliminari, ricavi netti consolidati nel 2022 per circa 2.087 milioni di euro, in miglioramento del 25% circa rispetto a 1.668,7 milioni di euro, e in crescita in tutte le aree geografiche nelle quali il gruppo opera: Emea e Americas (+12,1%), Asia Pacific (+58%) e India (+40%). Al 31 dicembre 2022 il gruppo ha incrementato le vendite dei propri veicoli del 16,7% rispetto ai 536.000 venduti nell'anno precedente, con il contributo positivo di tutte le aree di business: scooter (+14,3%), moto (+19,7%), veicoli commerciali (+26,6%). I dati "confermano l'andamento molto positivo osservato durante tutto il corso del 2022, nonostante il complesso quadro geopolitico e macroeconomico che ha caratterizzato l'anno appena concluso", sottolinea in una nota il presidente e a.d, Roberto Colaninno. "L'andamento delle vendite in tutti i mercati conferma la capacità del gruppo Piaggio di continuare a crescere - aggiunge - grazie alla forza e attrattività dei propri marchi e alla gamma di scooter e moto più evoluta di sempre, in termini di performance, sicurezza e rispetto dell'ambiente".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA