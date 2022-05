MILANO, 12 MAG - Avvio in forte calo per Piazza Affari che sconta, al pari delle altre Borse europee, i timori per gli impatti che la corsa dei prezzi e la stretta monetaria avranno sulla crescita. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo dell'1,75% a 23.309 punti

