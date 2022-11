Piazza Affari chiude ai massimi da giugno (+2,54%)

MILANO, 04 NOV - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha terminato le contrattazioni in progresso del 2,54% a 23.282 punti, sui massimi dallo scorso 9 giugno. Il listino milanese ha corso insieme alle altre Borse europee in scia alle voci che continuano a rimbalzare dalla Cina sulla possibile fine della politica 'zero Covid', con i titoli del lusso e quelli delle materie prime che hanno preso la scena. La frenata di Wall Street nel pomeriggio non ha rovinato la festa a Piazza Affari, anche se ha contribuito a far ritracciare dai massimi di giornata il listino milanese, arrivato a guadagnare fino al 3%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA