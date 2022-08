MILANO, 22 AGO - Ancora una seduta difficile per Piazza Affari, che sconta i timori per gli effetti della crisi energetica sull'economia europea. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,64% a 22.165 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA