MILANO, 02 FEB - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, con gli investitori che vedono avvicinarsi la fine del ciclo rialzista della Bce. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,49%, a 27.100 punti, ai massimi dal febbraio 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA