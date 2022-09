Piazza Affari corre con l'Europa (+2,5%), rendimento Btp al 3,8%

MILANO, 02 SET - Piazza Affari si porta sui massimi dopo l'avvio positivo di Wall Street, con l'indice Ftse Mib che sale del 2,5%. Il listino milanese, appaiato a Francoforte, guida il rimbalzo delle Borse europee, in cerca di riscatto da una serie negativa che dura da cinque sedute, mentre i dati Usa sulla crescita dei posti di lavoro segnalano la solidità dell'economia Usa e quelli sull'aumento del tasso di disoccupazione lasciano sperare in un mercato del lavoro meno strozzato e con più offerta. In deciso calo anche il rendimento del Btp, che scende di quasi 10 punti base al 3,81%, mentre lo spread con il Bund ripiega a 232, in calo di tre punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA