MILANO, 05 SET - Avvio in forte ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo del 2,15% a 21.449 punti mentre lo stop della Russia ai flussi di gas attraverso il Nord Stream mette a rischio la tenuta dell'economia europea.

