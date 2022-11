Pil: Patuelli, non ci illudiamo, serve prudenza

ROMA, 03 NOV - "Non ci illudiamo" per i "risultati che abbiamo alle spalle" come i dati sul Pil italiano del terzo trimestre. Lo afferma il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, intervenendo alla giornata del credito Anspc che condivide i "moniti" sulla prudenza delle banche espressi dalle autorità italiane ed europee, visti i difficili mesi di fronte a noi. "Confido e auspico - ha aggiunto - che le istituzioni italiane recepiscano al più presto i contenuti del framework europeo approvato nei giorni scorsi" anche se non "è compresa una nuova autorizzazione per nuove moratorie" che sono scadute e "sono state utilissime". "Le istituzioni italiane" devono "insistere sull'Europa" su questo punto in modo da frenare "una nuova fase di crescita degli Npl".

