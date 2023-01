Plenitude, bollette luce-gas a rate per il primo semestre

ROMA, 26 GEN - Plenitude va incontro ai clienti in difficoltà nel pagamento delle bollette. D'accordo con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, la società contrallata da Eni ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di rateizzare le fatture emesse nel corso del primo semestre del 2023. Lo rende noto Plenitude con un comunicato spiegando che di aver "previsto la possibilità per i propri clienti - famiglie, condomini e piccole imprese - di attivare dal 1 febbraio un piano di rateizzazione delle fatture emesse nel corso del primo semestre 2023, con rate variabili in funzione dell'importo e senza interessi e spese.

