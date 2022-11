Pnrr: Crosetto, deve cambiare le regole con cui investiamo

ROMA, 30 NOV - "La sfida del Pnrr è fondamentale non solo per le risorse che dovremo investire e il risultato che dovrebbero dare. Diventa fondamentale se ci aiuta a cambiare le regole con cui noi investiamo". Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'assemblea di Alis ricnordando che ci sono "decine di miliardi di fondi europei che non siamo riusciti a spendere". "Da privato è inconcepibile", ma per lo Stato "abbiamo accettato questa cosa come se fosse normale, senza scandalizzarci" continua Crosetto raccontando che "c'è un'autostrada in Irlanda che chiamano Autostrada dell'Italia perché è stata fatta con i soldi che noi non abbiamo speso e abbiamo restituito all'Unione europea e si è presi l'Irlanda. Suona anche come presa in giro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA