Pnrr: dal Mise incentivi per filiera bus elettrici

ROMA, 06 MAG - Il ministero dello Sviluppo economico apre una nuova linea di incentivi per sostenere piani di investimento fino a 20 milioni di euro nella filiera degli autobus elettrici per la quale sono disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo rende noto il Mise che la nuova linea di intervento è stata istituita con un decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. "Potranno richiedere gli incentivi - si legge nell nota - le imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro. L'importo delle agevolazioni non può in ogni caso superare, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili". Le agevolazioni, spiega il Mise, verranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, come già previsto nell'ambito dello sportello online dedicato ai contratti di sviluppo che è stato aperto lo scorso 26 aprile. A completamento dell'investimento produttivo potranno essere presentati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale. Il provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA