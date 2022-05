Pnrr: Deloitte, rende le imprese più attrattive

MILANO, 13 MAG - Il Pnrr è un'occasione per rendere l'Italia e le aziende italiane attrattive agli occhi degli investitori esteri, invertendo la tradizione che ha visto il nostro Paese essere quello con il valore medio più basso in termini di flussi di Investimenti Diretti Esteri. A dirlo è una ricerca effettuata da Deloitte, che mette in risalto come il trend fosse già in parte cambiato negli ultimi anni, ma solo con il Pnrr potrà avere una svolta decisa. Nel 2020, infatti, il flussi di Investimenti Diretti Esteri (IDE) in percentuale al Pil in Italia è stato del 25% contro una media area Euro del 77%, con l'Italia che, secondo lo studio di Deloitte, paga una particolare debolezza nel sistema fiscale, nella disponibilità di infrastrutture, cui si aggiungono le lentezze burocratiche che rendono l'Italia meno competitiva nell'attrarre investimenti internazionali e domestici. Secondo i dati OCSE, infatti, nel 2020 il gettito fiscale complessivo ammontava a circa il 43% del PIL, inferiore solo alla Francia, mentre i livelli di evasione fiscale e di corruzione sono tra i più alti in Europa. Nonostante ciò, però, il contributo fornito dalle imprese a controllo estero operanti in Italia in termini di valore aggiunto è cresciuto in media di circa il 2,4% per anno negli ultimi 10 anni e il Pnrr potrebbe migliorare ancora di più questa situazione. "L'Italia non è mai stata in cima alla classifica dei Paesi più attrattivi per gli investimenti delle imprese estere, ma con il Pnrr abbiamo un'occasione storica per invertire questo trend e rendere più attrattivo tutto il nostro tessuto economico. Per contrastare le criticità ancora esistenti e valorizzare le capacità attrattive del nostro Paese, dunque, è d'obbligo una riflessione sull'importanza dell'opportunità fornita dal Pnrr. In un contesto come quello attuale, infatti, la tempestiva ed efficace implementazione del PNRR rappresenta un'occasione irrinunciabile per dare impulso al nostro sistema produttivo e migliorare l'attrattività verso investimenti internazionali" ha dichiarato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central Mediterranean.

