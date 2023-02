Pnrr: Flp, manca il 35% del personale Pa,con punte del 50%

ROMA, 15 FEB - "Siamo in forte ritardo", sul fronte delle assunzioni nella Pubblica amministrazione, nel quadro del Pnrr, giacché "la carenza di personale è oggi di circa il 35%, con punte del 50% in alcuni settori". Ma, "soprattutto, mancano le competenze, necessarie per il Piano nazionale di ripresa e resilienza". A lanciare l'allarme è il segretario generale della Flp, Federazione dei lavorori e delle funzioni pubblici, Marco Carlomagno, a margine del convegno che l'organismo ha promosso oggi, nella Capitale, sul Pnrr.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA