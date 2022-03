Pnrr:Giovannini, aggiustamenti su progetti se aumento prezzi

ROMA, 12 MAR - Sono possibili "aggiustamenti su singoli progetti" del Pnrr "se aumentano i prezzi mettendone in difficoltà l'attuazione". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini intervenendo a "Obiettivo 5 - Campus sulla Parità di Genere". L'aumento dei prezzi di materie prime e carburante potrebbero "rendere difficile l'attuazione di singoli progetti" previsti dal Pnrr. Ha detto il ministro. "Dobbiamo capire se servono aggiustamenti sui singoli progetti laddove ci siano aumenti dei prezzi che rendono difficile attuazione dei progetti. E' questo che stiamo valutando in particolare con le stazioni appaltanti e pensiamo ai grandi progetti ferroviari, sui porti, ma questo non riguarda l'impostazione generale del Pnrr" ha aggiunto.

