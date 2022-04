Pnrr: Gorno Tempini, cantieri non possono durare 7-10 anni

ROMA, 07 APR - "Non possiamo pensare di metterci" per le opere del Pnrr "7-10 anni come ci dicono i dati sulle infrastrutture della nostra storia recente". Lo afferma il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini intervenendo al XXV congresso delle fondazioni Acri (socie della Cassa) a Cagliari. Gorno ha ricordato come la Cdp abbia "annunciato una nuova piattaforma servizi assieme a invitalia e Mcc dove ci auguriamo che anche le fondazioni possano aiutarci" dove si trovano centinaia di professionisti a disposizione. Cassa inoltre proseguirà e rafforzerà la sua opera di affiancamento "delle amministrazioni pubbliche con attività di consulenza e assistenza tecnica agli enti locali".

