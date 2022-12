Pnrr: Mattarella, cogliere pienamente le opportunità del Piano

ROMA, 13 DIC - "In una visione di innovazione e rinnovamento vanno colte pienamente le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza concepito nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea per uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile, in piena armonia con gli obiettivi delineati dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all'assemblea di Confesercenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA