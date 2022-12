Pnrr: nasce 3-I S.p.A, nuova società pubblicaper il software

ANSA Lavoro - ROMA, 12 DIC - Nasce "3-I S.p.A", la software houseitaliana, a capitale e partecipazione interamente pubblica. Avrà il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici per l'Inps, l'Istat, l'Inail, la presidenza del Consiglio e mettere a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni Centrali, ottimizzare gli investimenti e assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza e cybersecurity. Ad annunciarlo è un comunicato congiunto delle diverse amministrazioni coinvolti. L'azionariato sarà per il 49% dell'Inps, seguito da Inail (30%) e Istat (21%) La creazione di una "NewCo" dedicata allo sviluppo di software a supporto della trasformazione digitale della Pubblica amministrazione è una milestone prevista dalla missione "M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Pnrr ed - spiega il comunicato - è stata approvata in anticipo sui tempi previsti. "Oggi portiamo a compimento, nei tempi previsti, un importante obiettivo del Pnrr - afferma il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti - Con l'istituzione di 3-I creiamo un polo di riferimento per le pubbliche amministrazioni centrali, oltre che un centro di eccellenza nel panorama dei fornitori dei servizi digitali per gli Enti e tutto il settore pubblico. Grazie alle economie di scala consentirà un'ottimizzazione degli investimenti e dei processi amministrativi, e allo stesso tempo permetterà una governance pubblica diretta, efficace e stabile dei sistemi e delle strategie ICT al servizio delle PA centrali, in linea con il principio di sovranità digitale italiana ed europea".

